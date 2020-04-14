Автоэксперт дал рекомендации по замене шин в условиях пандемии
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что шины необходимо менять, если суточная температура — +5 ˚С и выше.
Субботин также призвал водителей в ближайшее время воздержаться от замены — например, пока в Москве не наладится работа с пропускным режимом и не прояснится вопрос с работой шиномонтажа.
«Я бы продолжал ездить на зимних шинах, но соблюдал бы определённые меры, чтобы сохранить эти покрышки прежде всего. Во-первых, резко бы не ускорялся, особенно на шипованных шинах. Резко бы не тормозил, потому что шипы нагружаются сильно и могут просто вывалиться», — сказал эксперт.
Кроме того, он посоветовал не проходить повороты резко на скорости.
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