В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

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В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на странице оперштаба региона во «ВКонтакте».

Отмечается, что 14 апреля состояние пациентки ухудшилось, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«На фоне проводимой интенсивной терапии наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были успешны, но после непродолжительного периода стабилизации повторно наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были безрезультатны», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 2774 случая заражения COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.

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