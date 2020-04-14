В Госдуме оценили необходимость амнистии по административным делам

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков оценил необходимость амнистии по административным делам в честь 75-летия Победы.

«В Госдуму внесено уже несколько проектов постановлений, предусматривающих уголовную амнистию», — напомнил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, если будут освобождены от наказания лица, совершившие уголовные преступления, то нарушителей административного законодательства тем более нужно амнистировать.

По мнению Лысакова, административная амнистия затронет в первую очередь автомобилистов, поскольку больше всего штрафов по так называемой водительской 12-й главе КоАП.

«Какие составы правонарушений следует вывести из-под амнистии, можно обсудить с коллегами в Госдуме, это вопрос проработки деталей», — сказал депутат.

Он добавил, что при объявлении амнистии можно рассматривать все виды административных правонарушений, где не было насильственных действий и в результате которых не пострадали и не погибли люди.

В феврале Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею депутата от КПРФ Сергея Шаргунова о проведении амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.