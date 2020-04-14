В Крыму рассказали о режиме всеобщей самоизоляции
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости Крым, отсутствие паспорта также будет рассматриваться как нарушение.
«Есть постановление правительства России, которое предписывает всем гражданам во время режимов ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорт и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», — пояснил министр.
По его словам, с 15 апреля в патрулировании будет задействовано максимальное количество сотрудников МВД.
Ранее, как сообщало издание «Реальное время», в Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.