В Крыму рассказали о режиме всеобщей самоизоляции

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Глава МВД по Республике Крым Павел Каранда заявил, что с 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции.
В Крыму рассказали о режиме всеобщей самоизоляции
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости Крым, отсутствие паспорта также будет рассматриваться как нарушение.

«Есть постановление правительства России, которое предписывает всем гражданам во время режимов ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорт и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», — пояснил министр.

По его словам, с 15 апреля в патрулировании будет задействовано максимальное количество сотрудников МВД.

Ранее, как сообщало издание «Реальное время», в Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.

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