В Крыму рассказали о режиме всеобщей самоизоляции

Глава МВД по Республике Крым Павел Каранда заявил, что с 15 апреля в Крыму сотрудники полиции и Росгвардии будут привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим всеобщей самоизоляции.

Как передаёт РИА Новости Крым, отсутствие паспорта также будет рассматриваться как нарушение.

«Есть постановление правительства России, которое предписывает всем гражданам во время режимов ЧС и повышенной готовности при передвижении иметь при себе паспорт и иные документы, подтверждающие легитимность их выхода в город. Поэтому отсутствие таких документов мы будем расценивать как нарушение правил при данном режиме», — пояснил министр.

По его словам, с 15 апреля в патрулировании будет задействовано максимальное количество сотрудников МВД.

Ранее, как сообщало издание «Реальное время», в Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.