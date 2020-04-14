Эксперты оценили необходимость занятий спортом в самоизоляции

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Эксперты объяснили необходимость занятий спортом в условиях самоизоляции.
Эксперты оценили необходимость занятий спортом в самоизоляции
  • Pixabay

«Даже лёгкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет. При занятиях спортом очень важна система и поддержка. Для этого мы решили объединить людей в новое спортивное комьюнити», — заявил президент общества «Трудовые резервы» Илья Галаев в беседе с газетой «Известия».

Отмечается, что в проекте «TRенировки», который был организован обществом в рамках акции Минспорта «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни», активнее всего участвуют люди в возрасте от 35 до 45 лет. К этой категории относится 40% (4818 человек) от общего числа участников.

На втором месте — молодёжь от 25 до 35 лет (32%), на третьем — люди старше 45 лет (18%).

Меньше всего спорт интересует подростков до 18 лет — около 3%.

Всего в онлайн-проекте на данный момент заняты 11,8 тыс. человек из России, Украины, Финляндии, Германии, Испании и других стран.

Ранее фитнес-тренер Ирина Пирогова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.

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