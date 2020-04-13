В Совфеде оценили ситуацию с дистанционным образованием

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила ситуацию с дистанционным обучением.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Целый комплекс вопросов к дистанционному образованию, безусловно, возникает уже в первую неделю массового обучения: какой должна быть правовая база такой учёбы, сколько должны идти уроки, сколько раз в день учитель должен выходить на связь и преподавать?» — заявила она на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

По её словам, в настоящее время нарабатывается уникальный опыт обучения детей.

Как отметила Гумерова, возникающие вопросы, безусловно, будут решаться.

Ранее, как сообщало Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным образованием.