В Госдуме прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением

Депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Дистанционное обучение многие годы было дополнительным, сегодня оно переходит в разряд традиционных», — заявила она на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

По её словам, стало ясно, что в России предстоит выработать систему смешанного обучения — дистанционного и традиционного.

Антонова отметила необходимость быть готовыми к любому вызову.

«Если мы сегодня имеем возможность для такого механизма, то это нужно развивать», — цитирует депутата Nation News.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал инициативу транслировать по телевидению уроки из лучших школ России.