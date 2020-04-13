В Госдуме прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением

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Депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Дистанционное обучение многие годы было дополнительным, сегодня оно переходит в разряд традиционных», — заявила она на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

По её словам, стало ясно, что в России предстоит выработать систему смешанного обучения — дистанционного и традиционного.

Антонова отметила необходимость быть готовыми к любому вызову.

«Если мы сегодня имеем возможность для такого механизма, то это нужно развивать», — цитирует депутата Nation News.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал инициативу транслировать по телевидению уроки из лучших школ России.

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