В Совфеде напомнили, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции
- РИА Новости
«Меры предосторожности, которые осуществляют волонтёры, никто из родственников не будет соблюдать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, если пациент с коронавирусом находится в больнице, то ему оказывают помощь сотрудники.
«Всего в больницах хватает, врачи следят, выполняют все меры по нераспространению инфекции», — отметила Святенко.
Ранее URA.RU сообщало, что Министерство общественной безопасности Свердловской области направит в суд 27 протоколов, составленных по факту нарушения режима самоизоляции.