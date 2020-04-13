В Совфеде напомнили, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции.

«Меры предосторожности, которые осуществляют волонтёры, никто из родственников не будет соблюдать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если пациент с коронавирусом находится в больнице, то ему оказывают помощь сотрудники.

«Всего в больницах хватает, врачи следят, выполняют все меры по нераспространению инфекции», — отметила Святенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство общественной безопасности Свердловской области направит в суд 27 протоколов, составленных по факту нарушения режима самоизоляции.