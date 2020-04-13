В Совфеде напомнили, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции.
В Совфеде напомнили, почему нельзя навещать больных родственников на самоизоляции
  • РИА Новости

«Меры предосторожности, которые осуществляют волонтёры, никто из родственников не будет соблюдать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если пациент с коронавирусом находится в больнице, то ему оказывают помощь сотрудники.

«Всего в больницах хватает, врачи следят, выполняют все меры по нераспространению инфекции», — отметила Святенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство общественной безопасности Свердловской области направит в суд 27 протоколов, составленных по факту нарушения режима самоизоляции.

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