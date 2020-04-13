В Госдуме прокомментировали идею ужесточить наказания за травлю в сети

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу ужесточить наказания за травлю в сети.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что этот механизм стоит проработать, изучив мнения экспертов и статистику.

Кудрявцев добавил, что травле в сети чаще всего подвергаются школьники.

«У законодателей нет задачи излишне зарегулировать интернет. Это настолько чувствительная среда, что такие решения нужно принимать очень взвешенно и обдуманно. Дискуссия пошла, мы будем работать с экспертами из правоохранительных органов, с общественностью. Будем какую-то точку зрения прорабатывать. Проблема существует, надо ею заниматься», — заявил Кудрявцев.

В 2019 году член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с травлей подростков в интернете.