На МЦД-2 ограничат движение поездов между станциями Курская и Дмитровская
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородно-пассажирской компании.
«На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим 11 — 12, 18 — 19, 25 — 26 апреля с 9:40 до 13:30 нет движения на данном участке, электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам», — рассказали в ЦППК.
Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездки и напоминают о важности соблюдения режима самоизоляции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.