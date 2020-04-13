На МЦД-2 ограничат движение поездов между станциями Курская и Дмитровская

На втором маршруте Московских центральных диаметров ограничат движение поездов между станциями Курская и Дмитровская.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородно-пассажирской компании.

«На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим 11 — 12, 18 — 19, 25 — 26 апреля с 9:40 до 13:30 нет движения на данном участке, электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам», — рассказали в ЦППК.

Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездки и напоминают о важности соблюдения режима самоизоляции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.