В Подмосковье рассказали об общественном движении «Нежный бизнес»

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В Московской области рассказали о проекте «Нежный бизнес», который призван объединить всех женщин, заинтересованных в открытии своего дела.
В Подмосковье рассказали об общественном движении «Нежный бизнес»
  • © Министерство инвестиций и инноваций МО

Как передаёт телеканал «360», к проекту, созданному по инициативе областного Министерства инвестиций, промышленности и науки, уже присоединились более 1300 участниц из 36 городов.

«Мы помогаем в подборе земельных участков и помещений для бизнеса, субсидировании, подключении к инженерным сетям, а также в организации мероприятий, в рамках которых женское сообщество проводит выставки или лекции», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Отмечается, что среди направлений — дополнительное образование, производство одежды, ресторанный и туристический бизнес, индустрия красоты, интернет-продвижение и другие области.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», депутаты заксобрания Краснодарского края на внеочередной сессии проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.

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