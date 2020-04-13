В Подмосковье рассказали об общественном движении «Нежный бизнес»

В Московской области рассказали о проекте «Нежный бизнес», который призван объединить всех женщин, заинтересованных в открытии своего дела.

Как передаёт телеканал «360», к проекту, созданному по инициативе областного Министерства инвестиций, промышленности и науки, уже присоединились более 1300 участниц из 36 городов.

«Мы помогаем в подборе земельных участков и помещений для бизнеса, субсидировании, подключении к инженерным сетям, а также в организации мероприятий, в рамках которых женское сообщество проводит выставки или лекции», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Отмечается, что среди направлений — дополнительное образование, производство одежды, ресторанный и туристический бизнес, индустрия красоты, интернет-продвижение и другие области.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», депутаты заксобрания Краснодарского края на внеочередной сессии проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.