В Омске перед судом предстанет экс-сотрудник банка, обвиняемый в продаже личных данных клиентов

Прокуратура Омска утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего сотрудника банка.

Об этом сообщает Gorod55.ru.

27-летний мужчина обвиняется по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации в целях её копирования из корыстной заинтересованности».

Установлено, что в 2019 году знакомый предложил фигуранту выдать сведения о счетах и картах, содержащие банковскую тайну. Сотрудник продал данные о шести клиентах.

Мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

В 2019 году глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести наказание за покупку украденных персональных данных.