В Омске перед судом предстанет экс-сотрудник банка, обвиняемый в продаже личных данных клиентов

Короткая ссылка
Прокуратура Омска утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего сотрудника банка.
В Омске перед судом предстанет экс-сотрудник банка, обвиняемый в продаже личных данных клиентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru.

27-летний мужчина обвиняется по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации в целях её копирования из корыстной заинтересованности».

Установлено, что в 2019 году знакомый предложил фигуранту выдать сведения о счетах и картах, содержащие банковскую тайну. Сотрудник продал данные о шести клиентах.

Мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

В 2019 году глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести наказание за покупку украденных персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить