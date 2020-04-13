Школьников ЯНАО обеспечили ноутбуками для дистанционного обучения

В Ямало-Ненецком автономном округе 11 тыс. школьников, не имеющих дома компьютеров с выходом в интернет, получили ноутбуки для дистанционного обучения.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Как заявила директор департамента образования Марина Кравец, в первый учебный день последней четверти преподаватели провели 9,2 тыс. уроков. Как оказалось, 11 тыс. из 75 тыс. детей не имеют возможности учиться дома. Региональные власти приняли решение выделить им ноутбуки.

Кроме того, еженедельно школьникам, получавшим бесплатные горячие обеды, доставляют продуктовые наборы на дом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поручили обеспечить школьников из нуждающихся семей планшетами.