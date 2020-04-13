В Удмуртии волонтёры обработали более 500 заявок в рамках акции #МыВместе

В Удмуртии волонтёры обработали более 500 заявок в рамках федеральной акции #МыВместе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Волонтёры оказывают адресную помощь пожилым людям, которые не могут из-из режима самоизоляции выйти за продуктами», — заявил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов на аппаратном совещании.

По его словам, все добровольцы проходят обучение и обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Также стало известно, что во всех муниципальных образованиях Приморского края сформируют запас продуктов для социально незащищённых слоёв населения на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил на селекторном совещании губернатор Олег Кожемяко, продовольственный фонд необходимо создать на базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

«Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтёров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты», — отметил он.

Губернатор поручил главам муниципалитетов к 15 апреля направить в региональный Минсельхоз список и объёмы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге более 2 тыс. человек стали волонтёрами.