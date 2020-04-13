В Севастополе обнаружили артиллерийский снаряд времён войны

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В управлении Росгвардии по Республике Крым и Севастополю рассказали об обнаружении артиллерийского снаряда времён Великой Отечественной войны при проведении строительных работ в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы.
В Севастополе обнаружили артиллерийский снаряд времён войны
  • © Росгвардия Крыма и города Севастополя
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«Специалисты ОМОН незамедлительно прибыли на место происшествия, взяли под охрану потенциально опасную территорию и после обследования подозрительной находки установили, что перед ними 203-мм артиллерийский снаряд, оставшийся в крымской земле со времён боёв, проходивших здесь в минувшую войну», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ведомства. 

В управлении уточнили, что боеприпас передали специалистам регионального управления МЧС для транспортировки на полигон и утилизации.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», сотрудники поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» провели работу по обезвреживанию миномётного снаряда, обнаруженного в Московской области.

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