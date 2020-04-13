В Тюмени пройдёт тренинг по адаптации к условиям самоизоляции

Бизнес-тренер и специалист по саморазвитию Иван Возмилов проведёт в Тюмени онлайн-лекцию по развитию навыка адаптивности.

Как передаёт портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу мультицентра «Моя территория», тренинг пройдёт 14 апреля в рамках трёхнедельного марафона онлайн-лекций по развитию гибких навыков.

«Нынешняя ситуация в мире показала важность умения адаптироваться к изменениям. Если человек готов осуществлять свою деятельность только в определённых условиях, он будет постоянно чувствовать дискомфорт, тревогу и упадок сил. Важно пробовать себя в разном, развивать личную офлайн- и онлайн-стратегию, быть способным их комбинировать либо переключаться с одной на другую, постоянно учиться чему-то новому и общаться с разными людьми», — подчеркнул эксперт встречи Иван Возмилов.

Отмечается, что участие в онлайн-интенсиве бесплатное.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о создании онлайн-программы «Московские сезоны дома», в рамках которой будут представлены мастер-классы, лекции и концерты.