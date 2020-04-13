Мосгорсуд продолжит процесс по делу Уилана 20 апреля

Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, заявил, что следующее заседание Мосгорсуда по делу его клиента пройдёт 20 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Огласили обвинительное заключение, мы заявили ходатайство об отложении, потому что есть опасность угрозы жизни Пола Уилана из-за коронавируса. Судья отложил на 11:00 20 апреля. Уилан попросил разрешить пустить врача от посольства, ему проще говорить на английском», — сказал юрист.

По его словам, суд запросил медицинские документы, после чего примет решение по ходатайству о приглашении англоязычного врача.

Ранее в ОНК сообщали, что Пол Уилан просит сделать ему тест на коронавирус.