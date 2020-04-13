Мосгорсуд продолжит процесс по делу Уилана 20 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Огласили обвинительное заключение, мы заявили ходатайство об отложении, потому что есть опасность угрозы жизни Пола Уилана из-за коронавируса. Судья отложил на 11:00 20 апреля. Уилан попросил разрешить пустить врача от посольства, ему проще говорить на английском», — сказал юрист.
По его словам, суд запросил медицинские документы, после чего примет решение по ходатайству о приглашении англоязычного врача.
Ранее в ОНК сообщали, что Пол Уилан просит сделать ему тест на коронавирус.