В Оренбургской области заявили о смягчении ограничений для бизнеса

Правительство Оренбургской области заявило о смягчении ограничений в работе магазинов, предприятий и салонов красоты с 12 апреля.

Как передаёт RIA56, согласно указу губернатора региона Дениса Паслера, с 12 апреля открываются предприятия, салоны красоты, банки, химчистки, магазины у дома, ранее приостановившие свою работу.

«На территорий крупных торговых центров и рынков могут работать только продуктовые магазины, магазины промышленных, зоотоваров и салоны сотовой связи», — отметил вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

Уточняется, что предприниматели обязаны организовать условия работы так, чтобы между людьми соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра.

Ранее первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с «Известиями» рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.