Пульмонолог рассказал о необходимом уровне влажности в помещениях

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, как укрепить лёгкие на фоне распространения COVID-19 при помощи сохранения необходимого уровня влажности в помещениях.
Пульмонолог рассказал о необходимом уровне влажности в помещениях
  • Pixabay

В беседе с kp.ru он отметил, что в период распространения респираторных инфекций особое внимание необходимо уделить микроклимату в помещениях, а в первую очередь уровню влажности.

По словам Владимира Бекетова, вирусы лучше всего распространяются при относительной влажности от 80% до 100%, а также от 0% до 30%.

«Влажность от 40% до 60%, рекомендуемая нам по СанПиН, как раз является наиболее выгодной для нас с вами, чтобы наши органы дыхания хорошо функционировали. И в то же время такая влажность мешает хорошо сохраняться бактериям, грибкам, вирусам, клещам», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что для измерения влажности в помещении можно использовать гигрометр или обычный стакан с водой.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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