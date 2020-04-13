В Москве рассказали об оцифровке документов ко Дню Победы

Специалисты Музея ВДНХ начали оцифровывать статьи, новости и заметки, посвящённые Дню Победы и Великой Отечественной войне.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ, к маю в открытом доступе появится свыше 700 новых документов.

В пресс-службе отметили, что сотрудники библиотеки вручную отобрали документы из архивного фонда.

Официальный сайт мэра Москвы уточняет, что в подборку вошли уникальные статьи, новости и заметки из печатных изданий выставки разных лет, в том числе материалы из изданий «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», «За передовой опыт», «Строитель выставки», «На этой неделе».

После сканирования материалы разместят на сайте медиатеки ВДНХ.

Ранее, как передавал сайт «Москва 24», столичные музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики.