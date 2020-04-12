В Воронеже скончался второй пациент с коронавирусом

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В Воронеже от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умер второй пациент. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
В Воронеже скончался второй пациент с коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В Воронеже умер 63-летний мужчина, чей окончательный анализ показал коронавирус», — приводит Интерфакс сообщение. 

В оперштабе уточнили, что скончавшийся мужчина имел гражданство Армении. Он приехал в Воронеж из Москвы 24 марта.

По данным врачей, лечение пациента осложнялось наличием серьёзных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее сообщалось, что в Воронеже умерла женщина с предварительным положительным тестом на коронавирус.

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