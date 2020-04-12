В Воронеже скончался второй пациент с коронавирусом
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- РИА Новости
«В Воронеже умер 63-летний мужчина, чей окончательный анализ показал коронавирус», — приводит Интерфакс сообщение.
В оперштабе уточнили, что скончавшийся мужчина имел гражданство Армении. Он приехал в Воронеж из Москвы 24 марта.
По данным врачей, лечение пациента осложнялось наличием серьёзных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ранее сообщалось, что в Воронеже умерла женщина с предварительным положительным тестом на коронавирус.