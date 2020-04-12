«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России
- РИА Новости
Как следует из данных компании, индекс самоизоляции в Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске составляет 3,8.
Данный показатель в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе зафиксирован на уровне 3,7.
«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.