«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России

Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением более 1 млн человек в России наблюдается в Перми и Нижнем Новгороде (3,9).

Как следует из данных компании, индекс самоизоляции в Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске составляет 3,8.

Данный показатель в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе зафиксирован на уровне 3,7.

«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.