В Воронеже умерла женщина с положительным тестом на коронавирус

В Воронеже зафиксирован первый случай смерти пациента с положительным предварительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Любимые земляки, пришла печальная весть: в Воронеже случилась первая смерть, вероятно, из-за коронавируса. Это женщина, ей было 65 лет», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Гусев уточнил, что врачи региона применяли актуальные методы лечения, а также проводили консультации со специалистами из федерального центра по борьбе с коронавирусом.

«Женщина имела серьёзные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, что, конечно же, осложняло ход лечения. Её предварительный анализ (на коронавирус. — RT) был положительным», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее сообщалось, что в Курской области зафиксировали первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.