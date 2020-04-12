Минобороны опубликовало ролик с композициями в поддержку Италии

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Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях опубликовало ролик с известными музыкальными композициями в исполнении ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Видео создано в поддержку итальянских граждан, борющихся с коронавирусом.
Минобороны опубликовало ролик с композициями в поддержку Италии
  • © Минобороны России / YouTube

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства. 

«Ролик создан в поддержку граждан Итальянской Республики,  противостоящих сегодня распространению коронавирусной инфекции», — заявили в министерстве.

В видео звучат шедевры итальянской музыки, созданные композиторами Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. 

«Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продезинфицировали пансионаты для престарелых в 43 пунктах итальянской области Ломбардия.

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