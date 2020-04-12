Минобороны опубликовало ролик с композициями в поддержку Италии

Министерство обороны России на своих страницах в соцсетях опубликовало ролик с известными музыкальными композициями в исполнении ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Видео создано в поддержку итальянских граждан, борющихся с коронавирусом.

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