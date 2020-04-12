Минобороны опубликовало ролик с композициями в поддержку Италии
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Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
«Ролик создан в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих сегодня распространению коронавирусной инфекции», — заявили в министерстве.
В видео звучат шедевры итальянской музыки, созданные композиторами Джузеппе Верди и Джоаккино Россини.
«Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне», — указано в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продезинфицировали пансионаты для престарелых в 43 пунктах итальянской области Ломбардия.