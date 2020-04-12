В России за сутки выздоровели от коронавируса 246 человек

В России в течение последних суток из больниц выписали 246 человек, которые выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За сутки по России полностью выздоровели 246 человек»

За всё время в стране выздоровел 1291 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки 188 пациентов выздоровели от коронавируса.