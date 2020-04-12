В России за сутки выздоровели от коронавируса 246 человек
В России в течение последних суток из больниц выписали 246 человек, которые выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.
- © Павел Кононов
- РИА Новости
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За сутки по России полностью выздоровели 246 человек»
За всё время в стране выздоровел 1291 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки 188 пациентов выздоровели от коронавируса.
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