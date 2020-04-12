В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горит кровля здания КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер №1»... Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 18 человек (2 сотрудника, 16 пациентов), переведены во второй корпус больницы, отдельно стоящий», — рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 250 кв. м. На тушении работают 32 человека и 12 единиц техники.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.