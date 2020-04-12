Нелегальный хостел в Ленинградской области изолирован из-за COVID-19

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В посёлке Новосергиевка Ленинградской области изолирован нелегальный хостел, у 14 его посетителей взят анализ на коронавирус.

«В оперативный штаб Ленобласти поступила информация о нелегальном хостеле в Новосергиевке. Рейд Роспотребнадзора, Следкома и ГУВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у заболевших. Сам хостел на данный момент закрыт на карантин. 

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.

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