Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело

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Омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко заявил, что специалисты извлекли тело заключённого из-под завалов после пожара в исправительной колонии №15 Ангарска.
Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело
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«При разборе, когда все эти помещения после пожара разбирали, был найден труп повешенного одного заключённого 1989 года рождения. Он был задушен сначала, затем повешен. Причина этого неизвестна», — цитирует его РИА Новости.

По словам Игнатенко, других погибших в результате инцидента нет.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства смерти погибшего заключённого.

В настоящее время уполномоченный по правам человека собирает обращения и жалобы от заключённых.

Ранее мэр Ангарска Сергей Петров заявил о ликвидации пожара в колонии №15.

10 апреля стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.

Видео с места происшествия — в материале RT.

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