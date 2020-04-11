Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело
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«При разборе, когда все эти помещения после пожара разбирали, был найден труп повешенного одного заключённого 1989 года рождения. Он был задушен сначала, затем повешен. Причина этого неизвестна», — цитирует его РИА Новости.
По словам Игнатенко, других погибших в результате инцидента нет.
Следователи намерены выяснить все обстоятельства смерти погибшего заключённого.
В настоящее время уполномоченный по правам человека собирает обращения и жалобы от заключённых.
Ранее мэр Ангарска Сергей Петров заявил о ликвидации пожара в колонии №15.
10 апреля стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.
Видео с места происшествия — в материале RT.