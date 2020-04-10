В Совфеде прокомментировали планы введения пропускного режима в Москве

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT слова мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что в столице со следующей недели будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дело в том, что мэр города в недавнем высказывании выразил уверенность, что мы пока не прошли пик проблем, связанных с коронавирусом. Он сказал о том, что мы находимся ещё в стадии у самого подножия этого пика. Я так понимаю, логика действий в общем достаточно понятная с точки зрения подготовки к тому, что если сценарий будет неблагоприятный, то вся структура управления города должна быть к этому готова. Это не означает, что такой сценарий неизбежен. Всё-таки те меры, которые приняты, предварительные, они уже дают результаты», — подчеркнул Рязанский.

Он отметил, что Москва является большим городом, а также остаётся в некотором смысле транзитным городом в связи с перемещением большого количества грузов, автотранспорта.

«В связи с этим город должен быть готов к более жёстким режимам реагирования на распространение коронавируса. Никакой трагедии в этом нет. Каждый из нас должен понять, что эти шаги направлены на то, чтобы избежать тяжёлых последствий», — заключил сенатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице со следующей недели будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.