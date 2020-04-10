Приставы предложили полгода принудительно не взимать долги
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- РИА Новости
«По нашему мнению, они (меры. — RT) могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса», — приводит РИА Новости слова Аристова.
Он отметил, что ФССП прорабатывает этот вопрос с Министерством юстиции и другими органами.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.