Приставы предложили полгода принудительно не взимать долги

Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов заявил, что ФССП совместно с другими ведомствами изучает возможность не взимать принудительно долги в течение шести месяцев.

«По нашему мнению, они (меры. — RT) могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса», — приводит РИА Новости слова Аристова.

Он отметил, что ФССП прорабатывает этот вопрос с Министерством юстиции и другими органами.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.