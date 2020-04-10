Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись ребёнка в первый класс

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись дочери в первый класс.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Женщину обвиняют в использовании подложного (фальшивого) документа при попытке записать ребёнка в гимназию №120. Она предоставила свидетельство о регистрации девочки по адресу, прикреплённому к школе, но оказалось, что несовершеннолетняя там не зарегистрирована.

Матери грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что материалы в отношении человека, который передал матери девочки поддельную справку, выделены в отдельное производство.