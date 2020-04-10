Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись ребёнка в первый класс

Короткая ссылка
Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись дочери в первый класс.
Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись ребёнка в первый класс
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Женщину обвиняют в использовании подложного (фальшивого) документа при попытке записать ребёнка в гимназию №120. Она предоставила свидетельство о регистрации девочки по адресу, прикреплённому к школе, но оказалось, что несовершеннолетняя там не зарегистрирована.

Матери грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что материалы в отношении человека, который передал матери девочки поддельную справку, выделены в отдельное производство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить