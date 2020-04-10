Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до пяти
- АГН «Москва»
- © Денис Воронин
«В больнице скончался ещё один пострадавший. Всего пять погибших», — приводит ТАСС слова представителя медицинских служб.
Отмечается, что в больнице остаются ещё 15 пострадавших.
По данным СК, во время пожара в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице находились более 50 человек. Сообщалось, что погибли три женщины, проживавшие в доме, и мужчина, являвшийся сотрудником организации.
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара неисправность электропроводки и котла отопления. Возбуждено два уголовных дела.