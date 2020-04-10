Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до пяти

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Один из пострадавших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы умер в больнице. Таким образом, число погибших в результате ЧП достигло пяти.
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до пяти
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«В больнице скончался ещё один пострадавший. Всего пять погибших», — приводит ТАСС слова представителя медицинских служб.

Отмечается, что в больнице остаются ещё 15 пострадавших.

По данным СК, во время пожара в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице находились более 50 человек. Сообщалось, что погибли три женщины, проживавшие в доме, и мужчина, являвшийся сотрудником организации.

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара неисправность электропроводки и котла отопления. Возбуждено два уголовных дела.

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