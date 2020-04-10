В Томской области рассказали о ситуации с ценами на чеснок и имбирь

Начальник отдела экономического анализа томского УФАС Сергей Паньков прокомментировал ситуацию с ценами на чеснок и имбирь.

В беседе с порталом vtomske.ru он отметил, что на данный момент ажиотаж в томских магазинах снизился.

«Несколько дней назад в Томске наблюдался всплеск, но сейчас ситуация спокойная, и цены у нас адекватные. В магазинах всё в больших количествах. Тот же имбирь — продукт завозной. Из-за скачков с курсом валют произошло подорожание. Плюс ко всему на это наложился какой-то необъяснимый ажиотаж, когда все почему-то решили, что он помогает от болезней. Паника была, но сейчас закончилась», — заявил Паньков.

Он добавил, что цены, которые в пиковые моменты повышались в несколько раз, нормализовались, и в настоящее время килограмм имбиря можно приобрести за 300—400 рублей.

Ранее, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на экспертов Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена чеснока в марте 2020 года выросла на 61% (до 257 рублей за килограмм), гречки — на 40% (до 70 рублей), лимонов — на 23% (до 139 рублей) по сравнению с тем же периодом 2019 года.