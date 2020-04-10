В Калининградской области пресекли нелегальную добычу янтаря

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В Калининградской области задержали группу нелегальных добытчиков янтаря.
В Калининградской области пресекли нелегальную добычу янтаря
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Сотрудники правоохранительных органов, получив оперативные данные, ранним утром тайно выдвинулись на место незаконной добычи в Зеленоградском районе. Им удалось задержать четырёх человек.

Изъято шесть помп, шланги, сачки, лопаты и более 1 кг янтаря, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В отношении задержанных составлены административные протоколы. Им грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

Один из старателей уже привлекался к ответственности в 2019 году. Теперь в его отношении могут завести уголовное дело.

В 2019 году сообщалось, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде Калининград — Москва.

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