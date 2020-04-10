В Петербурге запретили посещение кладбищ

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
В Петербурге запретили посещение кладбищ
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.

В городской ритуальной службе Санкт-Петербурга отметили, что запрет на посещение кладбищ также распространяется и на колумбарии.

«Это такие же кладбища, и на них распространяется запрет. Исключением являются похороны», — пояснил сотрудник службы.

Ранее в Москве временно закрыли для посещения кладбища для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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