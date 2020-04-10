В Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.

Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.

В городской ритуальной службе Санкт-Петербурга отметили, что запрет на посещение кладбищ также распространяется и на колумбарии.

«Это такие же кладбища, и на них распространяется запрет. Исключением являются похороны», — пояснил сотрудник службы.

Ранее в Москве временно закрыли для посещения кладбища для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.