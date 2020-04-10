В Петербурге запретили посещение кладбищ
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- РИА Новости
Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.
В городской ритуальной службе Санкт-Петербурга отметили, что запрет на посещение кладбищ также распространяется и на колумбарии.
«Это такие же кладбища, и на них распространяется запрет. Исключением являются похороны», — пояснил сотрудник службы.
Ранее в Москве временно закрыли для посещения кладбища для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.