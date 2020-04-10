Эксперты заявили о росте интереса россиян к работе в сельском хозяйстве

Россияне начали чаще интересоваться работой в секторе фермерства и сельского хозяйства.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы HeadHunter, YouDo и «Авито. Работа».

Такие вакансии позволяют не только получать заработок в нынешней ситуации, но и находиться на свежем воздухе во время режима самоизоляции.

По данным YouDo, за последние две недели марта число запросов от соискателей в сферах агрокультуры выросло на 56% по сравнению с первой половиной месяца.

В HeadHunter зафиксировали наибольшее увеличение спроса на вакансии домашнего персонала, в том числе в загородных домах. Искать работу в сфере фермерства и садоводства стали активнее на 4%.

Как считает менеджер «Авито. Работа» Дмитрий Пучков, в ближайшее время спрос на работу за городом будет расти.

«Во-первых, погодные условия станут ещё лучше. Во-вторых, самоизоляция у большинства населения длится только две-три недели. Вполне вероятно, что ближе к маю жители страны начнут в ещё большем объёме искать варианты подобных подработок на свежем воздухе», — прогнозирует он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.