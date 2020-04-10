В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию со сдачей номеров под самоизоляцию

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников оценил ситуацию со сдачей номеров под самоизоляцию.
В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию со сдачей номеров под самоизоляцию
  • Pixabay

«В любом случае гостиница — это пункт временного содержания. Когда такая ситуация на рынке, похвально, что люди что-то пытаются делать. Я не думаю, что это выгодно», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Колесников, гостиницы закрываются, а в отрасли происходит переосмысление.

Что касается повышенного спроса на аренду загородных домов, то эксперт считает это временным трендом.

«Сейчас эти люди пытаются выехать за город, и это пока самоизоляция. Но как только всё пройдёт... на работу не наездишься», — сказал он.

По его прогнозу, впоследствии доходы в данном сегменте упадут.

Ранее сообщалось, что риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в российских регионах, где введены меры из-за коронавируса.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.

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