Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом через продукты

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Доктор медицинских наук главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал информацию о вероятности заражения коронавирусом через продукты.
Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом через продукты
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По его мнению, заразиться коронавирусом через продукты невозможно, так как он может существовать только в клетках живых организмов.

«Абсурд, что вирус может жить внутри продуктов. Он живёт внутри клеток. Клеток живых организмов. Он в сами продукты никак попасть не может», — заявил эксперт.

Специалист уточнил, что вирус может находиться, например, на поверхности столовых приборов и во время приёма пищи попасть в организм.

Ранее член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по использованию перчаток в целях профилактики коронавируса.

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