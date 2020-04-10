Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом через продукты

Доктор медицинских наук главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал информацию о вероятности заражения коронавирусом через продукты.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По его мнению, заразиться коронавирусом через продукты невозможно, так как он может существовать только в клетках живых организмов.

«Абсурд, что вирус может жить внутри продуктов. Он живёт внутри клеток. Клеток живых организмов. Он в сами продукты никак попасть не может», — заявил эксперт.

Специалист уточнил, что вирус может находиться, например, на поверхности столовых приборов и во время приёма пищи попасть в организм.

Ранее член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по использованию перчаток в целях профилактики коронавируса.