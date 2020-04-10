Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

Новые случаи также зафиксированы, в частности, в таких регионах, как Москва, Московская область, Республика Коми, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Ленинградская область.

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