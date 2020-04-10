Прокуратура потребовала заблокировать сайты с фейками о коронавирусе

Короткая ссылка
Генпрокуратура потребовала заблокировать ещё несколько сайтов с фейками о якобы изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Московской области.
Прокуратура потребовала заблокировать сайты с фейками о коронавирусе
  • РИА Новости

«Так, на первом сайте указано, что «пропуск изготавливается лично под гражданина, он официален и безлимитен. Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства. Возможно, режим самоизоляции затянется на 6—12 месяцев», — отметили в ведомстве.

На втором сайте говорится об «изготовлении пропуска для перемещения по городу» за деньги.

Кроме того, ведомство обнаружило на YouTube видео, на котором мужчина утверждает, что «в Российской Федерации под прикрытием психоза коронавируса происходит государственный переворот». Эта же запись размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Указанные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим материалам.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить