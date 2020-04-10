Прокуратура потребовала заблокировать сайты с фейками о коронавирусе

Генпрокуратура потребовала заблокировать ещё несколько сайтов с фейками о якобы изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Московской области.

«Так, на первом сайте указано, что «пропуск изготавливается лично под гражданина, он официален и безлимитен. Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства. Возможно, режим самоизоляции затянется на 6—12 месяцев», — отметили в ведомстве.

На втором сайте говорится об «изготовлении пропуска для перемещения по городу» за деньги.

Кроме того, ведомство обнаружило на YouTube видео, на котором мужчина утверждает, что «в Российской Федерации под прикрытием психоза коронавируса происходит государственный переворот». Эта же запись размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Указанные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим материалам.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».