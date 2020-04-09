В школах Подмосковья стали проводить онлайн-встречи руководства с учениками и родителями

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В школах Московской области запустили «Час директора» — онлайн-встречи руководства с учениками и родителями.
В школах Подмосковья стали проводить онлайн-встречи руководства с учениками и родителями
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Минимум раз в неделю руководитель школы или завучи будут выходить на связь со школьниками и их родителями в режиме онлайн и отвечать на все актуальные вопросы», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Дистанционное обучение возобновили с 6 апреля.

Как отметила Каклюгина, на специальном школьном портале у каждого ребёнка есть личный кабинет, где представлено его расписание. Формат работы с детьми выбирают сами преподаватели.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о работе бесплатной онлайн-школы.

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