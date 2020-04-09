У работников прокуратуры в Нижегородской области выявили коронавирус

Прокуратура Нижегородской области сообщила о выявлении коронавируса у нескольких её сотрудников.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В настоящее время они госпитализированы и получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, заболевание протекает в лёгкой форме», — уточнили в прокуратуре.

В здании прокуратуры области проведены противоэпидемиологические мероприятия, а находившиеся с заболевшими в контакте изолированы и находятся на карантине.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о мерах финансовой помощи работодателям, вынужденным приостановить деятельность в нерабочие дни.