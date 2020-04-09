В Екатеринбурге проводят проверку по факту обнаружения брошенного ребёнка в ТЦ

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В Екатеринбурге организовали проверку по факту обнаружения брошенного ребёнка в одном из торговых центров.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту обнаружения брошенного ребёнка в ТЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Охранник пустил неизвестную ему девушку с ребёнком в холл погреться. Через какое-то время она попросила мужчину побыть с грудничком, сказав, что пойдёт за мужем, однако назад мать так и не вернулась», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Установлено, что мать мальчика — 23-летняя женщина, проживающая на улице Тверитина. Дома она так и не появилась.

Ребёнка направили в детскую больницу №9. У мальчика общее переохлаждение и обморожение стоп первой степени тяжести.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту систематического насилия в отношении четверых детей в возрасте от года до 16 лет.

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