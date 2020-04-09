Власти Нижегородской области поручили ускорить запуск производства аппаратов с функцией ИВЛ

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита на завод имени Петровского поручил ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Власти Нижегородской области поручили ускорить запуск производства аппаратов с функцией ИВЛ
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Каждый аппарат ИВЛ — это потенциально спасённая жизнь. На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером», — отметил Никитин.

Гендиректор предприятия Николай Упирвицкий, со своей стороны, заявил, что запуск можно будет начать через две-три недели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.

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