Власти Нижегородской области поручили ускорить запуск производства аппаратов с функцией ИВЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита на завод имени Петровского поручил ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Каждый аппарат ИВЛ — это потенциально спасённая жизнь. На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером», — отметил Никитин.

Гендиректор предприятия Николай Упирвицкий, со своей стороны, заявил, что запуск можно будет начать через две-три недели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.