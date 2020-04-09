Власти Нижегородской области поручили ускорить запуск производства аппаратов с функцией ИВЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Каждый аппарат ИВЛ — это потенциально спасённая жизнь. На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером», — отметил Никитин.
Гендиректор предприятия Николай Упирвицкий, со своей стороны, заявил, что запуск можно будет начать через две-три недели.
Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть инфекционных центров откроют в Московской области в апреле.