Учебный год в 1—8-х классах в ряде регионов завершат досрочно

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Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что учебный год в 1—8-х классах в ряде регионов завершается досрочно в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения.
Учебный год в 1—8-х классах в ряде регионов завершат досрочно
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«У нас уже есть регионы, которые в 1—8-х классах учебный год завершают», — цитирует РИА Новости Музаева.

Он уточнил, что аттестация будет проведена по текущим оценкам.

По его словам, Министерство просвещения и Рособрнадзор не могут сказать, когда завершится учебный год во всех 85 регионах, поскольку решаться это будет на местах.

Ранее Минпросвещения разрешило регионам в случае необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся с 1-го по 8-й класс и перенести часть учебных программ на следующий год.

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