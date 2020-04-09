Суд по делу историка Соколова перенесли на середину мая

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Октябрьский районный суд Петербурга назначил новую дату первого заседания по делу историка Олега Соколова.
Суд по делу историка Соколова перенесли на середину мая
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, начало рассмотрения дела по существу, отменённое из-за карантина по коронавирусу, перенесли на середину мая.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Александр Почуев, адвокат экс-доцента СПбГУ, в беседе с «Невскими новостями» заявил, что не получал официального заявления об отмене заседания. 

«Мы официального уведомления не получали о переносе судебного заседания, поэтому сегодня будем участвовать в процессе. Это наша стратегическая задача, она открытая, мы это заявляли ещё на следствии», — подчеркнул адвокат.

Он также уточнил, что в настоящее время защита принимает меры к примирению с потерпевшей стороной. 

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