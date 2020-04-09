Суд по делу историка Соколова перенесли на середину мая

Октябрьский районный суд Петербурга назначил новую дату первого заседания по делу историка Олега Соколова.

Как передаёт kp.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, начало рассмотрения дела по существу, отменённое из-за карантина по коронавирусу, перенесли на середину мая.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Александр Почуев, адвокат экс-доцента СПбГУ, в беседе с «Невскими новостями» заявил, что не получал официального заявления об отмене заседания.

«Мы официального уведомления не получали о переносе судебного заседания, поэтому сегодня будем участвовать в процессе. Это наша стратегическая задача, она открытая, мы это заявляли ещё на следствии», — подчеркнул адвокат.

Он также уточнил, что в настоящее время защита принимает меры к примирению с потерпевшей стороной.