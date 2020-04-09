В Тюменской области рассказали о поддержке семей с детьми

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На внеочередном заседании Тюменской областной думы одобрили изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, предусматривающие ежемесячную выплату семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет.
В Тюменской области рассказали о поддержке семей с детьми
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление по обеспечению информационной политики регионального парламента.

«Закон принят во исполнение указа президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей от трёх до семи лет. Основной объём средств, направленных на эти цели, будет выделен из бюджета Тюменской области, но около четверти поступит из федерального бюджета», — заявил председатель областной думы Сергей Корепанов.

Также стало известно, что в Ставропольском крае семьи с детьми до трёх лет получат по 5 тыс. рублей, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на региональное управление ПФР.

Заявки принимают на сайте фонда или по предварительной записи в отделениях.

«Семьи, имеющие право на маткапитал, получат выплаты с апреля по июнь в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет», — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии окажут дополнительную поддержку малоимущим семьям с детьми.

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