В Петербурге провели пробную разводку мостов

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В Санкт-Петербурге впервые с начала года развели мосты.
В Петербурге провели пробную разводку мостов
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР, это технологическая процедура перед началом навигации.

Отмечается, что в последние дни специалисты проверяли все механизмы, настраивали электрическое и гидравлическое оборудование, проверяли сигнализацию, видеокамеры и подсветку.

Некоторые мосты отремонтировали.

С 9 апреля мосты будут разводить по обычному графику, однако движение по Неве пока разрешено только судам МЧС и хозяйственных служб города.

Об открытии общей навигации по водным путям Петербурга будет объявлено дополнительно.

Ранее, как сообщали «Невские новости», депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

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