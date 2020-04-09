В Петербурге провели пробную разводку мостов
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- РИА Новости
Как передаёт ОТР, это технологическая процедура перед началом навигации.
Отмечается, что в последние дни специалисты проверяли все механизмы, настраивали электрическое и гидравлическое оборудование, проверяли сигнализацию, видеокамеры и подсветку.
Некоторые мосты отремонтировали.
С 9 апреля мосты будут разводить по обычному графику, однако движение по Неве пока разрешено только судам МЧС и хозяйственных служб города.
Об открытии общей навигации по водным путям Петербурга будет объявлено дополнительно.
Ранее, как сообщали «Невские новости», депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции.