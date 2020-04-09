Эксперт посоветовала заниматься спортом в режиме самоизоляции

Заведующая кафедрой нормальной физиологии Приволжского исследовательского медицинского института Ирина Мухина посоветовала заниматься спортом в режиме самоизоляции.

«Гиподинамия, которую мы сейчас испытываем в условиях самоизоляции, будет иметь негативные последствия. Снижается потребление кислорода, страдают мышцы, сокращается объём сердечного выброса», — заявила она в беседе с Newsnn.ru.

По её словам, это приводит к тому, что организм теряет адаптивные функции дыхательных и сердечных систем.

Мухина подчеркнула, что физическая активность имеет особое значение для тех, кто занят умственной деятельностью.

«Мозг требует очень много кислорода и питательных веществ, а если мышцы и сердце неактивны, то и умственная деятельность будет снижаться», — пояснила она.

Со своей стороны, начальник управления Департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов отметил, что для занятий совершенно необязательно ходить в спортзал или ездить на велосипеде. Тренировки можно проводить дома.

«Не нужно куда-то выезжать и выходить без особой нужды. Не подвергайте себя неоправданным рискам заражения. Я сам занимаюсь дома», — цитирует Вотинова megatyumen.ru.

Ранее фитнес-тренер Ирина Пирогова рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.