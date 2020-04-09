В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Боеприпас обезвредили на одном из полигонов морской инженерной службы в районе посёлка Щукозеро.
Как рассказали в пресс-службе флота, число взрывоопасных находок обычно увеличивается в весенне-летний период. Ежегодно флотские сапёры обезвреживают от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов.
Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён войны.