В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

Сапёры Северного флота обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найденную в мурманском торговом порту при выполнении земляных работ.

Об этом сообщает Nord-News.

Боеприпас обезвредили на одном из полигонов морской инженерной службы в районе посёлка Щукозеро.

Как рассказали в пресс-службе флота, число взрывоопасных находок обычно увеличивается в весенне-летний период. Ежегодно флотские сапёры обезвреживают от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён войны.